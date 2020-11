Foto om voor altijd te herdenken

Foto’s maken is haar hobby. Jolanda Vening plaatst ze vaak op social media. Er stonden foto’s in het ED. Foto’s van de natuur of van sfeervol Nuenen. Ze maakt een prachtige foto van de verlichte parachutes in het feestelijke centrum bij de bevrijdingsfeesten vorig jaar. Vanwege die foto nodigt het Oranje Comité haar uit om in de oude legerjeeps van Wheel mee te rijden naar Eindhoven om het bevrijdingsvuur op te halen en daar foto’s van te maken.