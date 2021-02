Fraaie liedjes over het leven en de liefde op vijfde plaat van band Tip Jar uit Nuenen

RecensieNUENEN - Mooie liedjes over het leven en de liefde. Met stevige wortels in soul, folk en country. De band Tip Jar maakt sinds 2014 americana van hoog niveau. Gewoon vanuit Nuenen, waar grondleggers Bart de Win en Arianne Knegt wonen.

Tip Jar behoort misschien wel tot de meest actieve Nederlandse bands. Zeker in corona-tijd. Het echtpaar uit Nuenen gaf al vele livestream-concerten, vaak ondersteund door muzikale vrienden als singer-songwriter Baer Traa en gitarist-zanger Harry Hendriks.

Cultuurcrisis of niet, de Nuenenaren lanceren vrijdag 19 februari ‘gewoon’ hun vijfde album, ‘One Lifetime’. Vanaf die dag zijn de elf liedjes te beluisteren op digitale kanalen als Spotify. De plaat is nu al op zowel vinyl als cd te koop via de webwinkel van de band.

Vrienden lieten hun bijdragen ‘invliegen’

Volledig scherm De cover van het album 'One Lifetime' van Tip Jar. © Yvette de Wit/Diederik van den Brandt ‘One Lifetime’ is opgenomen in de Eindhovense Daltoon-studio van producer en drummer Eric van de Lest. Vrienden uit Amerika en Griekenland lieten hun muzikale bijdragen ‘invliegen’ en de Nederlandse americana-topper BJ Baartmans nam zijn partijen op in diens Boxmeerse studio.

Het resultaat is een melodieuze, warm geproduceerde plaat met rake teksten, waarop de beste country-artiesten het patent hebben. In weinig woorden kunnen de beide Nuenenaren en hun geestverwanten treffend hun gevoelens verwoorden. Neem de titelsong, waarop alleen hun stemmen en de gitaar van Hendriks klinken. Een liefdesverklaring, met het onderliggende besef dat het leven eigenlijk veel te kort is.

Tip Jar haalt het beste van Amerika naar Nuenen. De band mengt southern soul met country (in openingstrack 'Go On To Get Lucky’), stoeit met bluegrass in ‘Kiss Me’ en knipoogt her en der zelfs naar de country-pop van de Eagles en de harmonieën van Crosby, Stills & Nash.

Hoogtepunt van de plaat is ‘Tell Me Something’, waarop we ons plotseling in het Memphis van circa 1967 bevinden. Het is alsof de legendarische (begeleidings)band Booker T. & The MG's losjes en toch scherp staat mee te spelen in dit soulnummer.

Een arm die iemand om je heenslaat

In een tijd die wordt gedomineerd door rappers, indie-pop en zogenaamde singer-songwriters met hapklare popliedjes, moet je bands als Tip Jar (Engels voor fooienpot) met een lichtje zoeken. In Nederland, althans. De nieuwe plaat is verplichte kost voor de fans van die andere vaderlandse muzikanten die een goede melodie weten te combineren met rake teksten zonder poëtische prietpraat. Zoals Daniël Lohues, Henny Vrienten, JW Roy, en Gerard van Maasakkers.

‘One Lifetime’ is als een arm die iemand om je heenslaat. De plaat geeft je een goed gevoel, tilt je op en kan je troosten. Niet alleen in deze vreemde tijden, ook lang daarna.