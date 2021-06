Fractievoorzitter GroenLinks Nuenen stopt vanwege haar gezondheid: ‘ontzettend jammer’

Donderdag 3 juni zit ze voor het laatst de fractie voor tijdens de gemeenteraadsvergadering, zo heeft zij in een brief medegedeeld aan haar collega’s. Wieringa was sinds 2018 fractieleider. Haar opvolger is huidig nummer twee in de fractie Maurits Spijkerman. Burgercommissielid Dries Kuperus neemt de vrijkomende zetel in.