Frans Stienen gaat als informateur in Nuenen op zoek naar nieuw gemeentebestuur

Kinderen proteste­ren op het gemeente­huis: de Helmondse wethouder luistert

HELMOND - Het is 1976. In een straat in Helmond is er blijkbaar veel verkeersoverlast. Dat vraagt om actie. Een groep kinderen is gewapend met spandoeken naar het gemeentehuis gekomen, dat toen nog in het kasteel zat. Wethouder Sjef Raymakers kijkt toe.

12 maart