Frietje kersensaus?! Die komt uit de koker van de jubilerende tafeltennisvereniging MTTV’72 in Mierlo

Een aantal vrienden die tafeltennis als sport wel zag zitten, stak in 1971 de koppen bij elkaar, vertelt Rianne Sleegers namens de vereniging. Zodoende gingen zij op zoek naar een geschikte ruimte om de sport te kunnen spelen. ,,Het werd het verenigingsgebouw van jeugdvereniging De Brug, achter de oude brandweerkazerne. Het was er oergezellig, en onder het motto een avondje uit werd er getafeltennist. Het is de basis van het huidige MTTV’72.’’

De speelvloer in het jeugdgebouw liet te wensen over, zodoende werd twee jaar later de gymzaal bij het patronaatsgebouw het nieuwe strijdtoneel. ,,Daarna volgde in 1976 een volgende verhuizing, want de sporters hadden in de zaal te veel last van de binnen schijnende zon.’’

Taartentoernooi

De vereniging werd professioneler met een eigen logo en een clubshirt. Ook het aantal leden begon te groeien. ,,Er werd gestart met de jaarlijkse clubkampioenschappen, die tot op heden nog steeds ieder jaar worden georganiseerd. Ook ons Taartentoernooi kent zijn oorsprong in deze periode. Tijdens dit toernooi wordt een goede speler aan een mindere speler gekoppeld en ontvangen de winnaars een taart.’’

Nadat in 2004 ’t Patronaat verbouwd was en ’t Karrewiel gesloopt zou worden, verhuisde MTTV’72 naar ’t Patronaat. Eind 2017 verhuisde de club naar sporthal De Weijer.

Speciale band met Herne

In de jaren 90 werden uitwisselingen gestart met tafeltennisverenigingen in Nederland, België, Duitsland en Tsjechië. ,,Met de vereniging uit het Duitse Herne ontstond een speciale band. Zij kwamen jaarlijks naar onze Open Mierlose Kampioenschappen. Onze leden gingen elk jaar naar Herne voor een toernooi daar.’’

Met het ontstaan van de vriendschapsband tussen Mierlo en het Tsjechische Dobris werden ook contacten gelegd met de tafeltennisvereniging daar. ,,Er zijn diverse jaren leden van MTTV’72 een weekend naar Tsjechië geweest, onder andere om te tafeltennissen. De Tsjechen kwamen ook naar Mierlo om te tafeltennissen.’’

In 2008 is het Kersentoernooi ontstaan, vertelt Sleegers. ,,Aangezien Mierlo bekendstaat om haar kersen, vonden we het leuk om ook een toernooi te organiseren dat in het teken staat van de kers. Er wordt wel gewoon getafeltennist, maar gedurende de dag zijn er nog andere activiteiten zoals kersenpitspugen. Ook de kersenvlaai ontbreekt niet. Er wordt ook een frietje kersensaus aan alle deelnemers aangeboden; deze saus is speciaal voor het toernooi verzonnen. En ja, die is best lekker!’’

De eerste jubileumactiviteit is een scholentoernooi op 1 april. ,,In samenwerking met Leeft is er een toernooi voor alle kinderen van Mierlo uit de groepen 6, 7 en 8.’’

Ook de oud-leden

De tweede activiteit is een oud-ledentoernooi voor leden en oud-leden. ,,Omdat de oud-leden samen met de huidige leden toch de vereniging gemaakt hebben tot wat deze nu is, worden ook oud-leden uitgenodigd om nog eens te komen tafeltennissen en vooral ook herinneringen op te halen uit de historie van MTTV’72.’’

Er wordt ook een speciale editie van de Open Mierlose Kampioenschappen op zondag 29 mei gehouden, waar iedereen uit Mierlo aan mag deelnemen. ,,We verwachten verschillende deelnemers van bevriende verenigingen, uit de omgeving én uit het buitenland.’’

Er is een speciale jubileumwebsite: jubileum.mttv72.nl. Hier kunnen oud-leden zich inschrijven voor het toernooi en er worden nieuwsberichten geplaatst over vijftig jaar MTTV’72.