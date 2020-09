Frisse fietstunnel zonder hakenkruizen in Geldrop

Weefgetouw, een waterrad, de sheddaken van de weverij, schapen en werkende handen; dat zijn de herkenbare afbeeldingen die de kunstenaars hebben aangebracht. Over de pilaren lopen de kleurrijke draden van garenklossen. De woorden ‘verweven’ en ‘vermaken’ duiden op het thema van het project: Verweeft en Vermaakt. ,,We hebben ’s avonds met een beamer het ontwerp op de muur geprojecteerd en de contouren aangebracht’’, vertelt Van Eshof door de telefoon, want erg happig waren de graffitikunstenaars niet om op de foto te gaan. Van Eshof en Van der Wijst hebben met plezier aan het project gewerkt. ,,Mensen riepen dat ze het geweldig vonden terwijl we bezig waren of ze maakten even een praatje. En twee dames kwamen iedere keer als we bezig waren een foto maken om de voortgang vast te leggen. Dat is fijn werken.’’