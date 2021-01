Frits Roijakkers (88) uit Nuenen is nog altijd koeienboer, al gaat hij nu toch maar ‘afbouwen’

Corona velt ook café De Boemel in Mierlo; onderne­mers starten door in Barberpub

28 januari MIERLO - Het is bijltjesweek in de Mierlose horeca. Deze week gaven zowel De Backstage Barberpub als het inpandige eetcafé Soulmates én culi-café Ons Restaurant aan dat zij vanwege corona de handdoek in de ring gooien. Ook café De Boemel aan de Markstraat ziet zich genoodzaakt om te stoppen. De uitbaters zien echter wél toekomst op een nieuwe locatie. Ondernemers Peter en Nicole Verbeek vertrekken naar het pand van De Backstage Barberpub.