Frustratie leidt tot spoeddebat Geldrop-Mierlo

Machtspolitiek, het monddood maken van tegenstanders, het doordrukken van de agenda van de machtshebber, eigenbelang boven het belang van de inwoners stellen. Het zijn allemaal termen die de oppositiepartijen PvdA, Samen en VVD bezigen in een brief aan alle gemeenteraadsleden. En die termen zijn volgens hen van toepassing op het gedrag van de coalitiepartijen in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad: CDA, DGG, DPM en GroenLinks.

Oppositiepartij D66 ondertekende de brief niet. Die partij vindt het wel een goed plan om een spoeddebat te voeren over de onderlinge verhoudingen, maar kan zich niet vinden in de terminologie die in de brief gebezigd wordt. Het spoeddebat vindt maandag plaats tijdens de raadsvergadering die om 19.30 uur in Hofdael begint.

Kookpunt

Aanleiding voor de brief is de gang van zaken onlangs bij de bespreking van het collegevoorstel om ondanks een jaarlijks tekort op de Hofdael-begroting toch te starten met de verbouwing van het sociaal-cultureel centrum. De frustratie bij de drie oppositiepartijen bereikte het kookpunt toen bleek dat hun voorbereiding op het verwachte debat voor niets was geweest. De coalitiepartijen hadden voor de raadsvergadering onderling al afgesproken het collegevoorstel af te wijzen. Ze lanceerden een ander voorstel: eerst nog eens met alle raadsleden en andere betrokkenen praten over het terugdringen van het Hofdael-tekort. De woede aan oppositiekant was groot. De VVD verliet zelfs de vergadering omdat hun ‘aanwezigheid er toch niet toe deed'.

Respect

Het ‘besturen van de gemeente door de coalitie vanuit de achterkamertjes’ is een gevoelig onderwerp in Geldrop-Mierlo. Begin 2016 kostte het coalitiepartner (sinds jaar en dag) DGG en de DGG-wethouder de kop. Een raadsmeerderheid ergerde zich aan de manier waarop de grootste coalitiepartij voor en achter de schermen aan de touwtjes trok. Daarna, en opnieuw na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, spraken alle partijen met elkaar af om de gemeente open en met respect voor ieders inbreng te besturen.

Quote Ik denk ook niet dat het echt de bedoeling was dat wij mee zouden doen Ton van Happen, fractievoorzitter D66

Maar daar is volgens 3 oppositiepartijen lelijk de klad in aan het komen. Niet alleen de coalitiepartijen krijgen trouwens onderuit de zak. D66-fractievoorzitter Ton van Happen was voorzitter van de vergadering over Hofdael. En hij verzuimde in te grijpen toen de oppositie monddood gemaakt werd, aldus de briefschrijvers. Van Happen zegt dat hem desondanks wel gevraagd is of hij de oppositie brief mede wilde ondertekenen. ,,Ik wilde eerst met de fractie overleggen. Maar dat ging niet want ze wilde meteen een handtekening. Ik denk ook niet dat het echt de bedoeling was dat wij mee zouden doen".

Selectief