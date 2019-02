Fusie Nuenen en Eindhoven definitief van de baan

SP-fractievoorzitter Maarten Everling noemde het referendum in Nuenen vrijdag een keerpunt voor zijn partij. In oktober stemde 78 procent van de deelnemers tegen een fusie met Eindhoven. ,,We hechten grote waarde aan het referendum en accepteren de uitkomst of die nou bevalt of niet. Het volk heeft het hoogste woord. Er is een hoop onrust in Nuenen. De inwoners willen duidelijkheid en die willen we bieden.’’