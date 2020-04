Garagehouder Tonnie van der Heijden stopt, eind van een tijdperk in Gerwen

GERWEN - Wat veertig jaar geleden begon als een autohandeltje bij de boerderij van zijn ouders in Gerwen, groeide uit tot een gerenommeerd en landelijk bekend bedrijf. Maar oprichter Tonnie van der Heijden (62) zegt de autobranche vaarwel.

Het bedrijf Beter Rijden met showroom en werkplaats aan de Gerwenseweg is in alle stilte overgedragen aan Eindhovenaar Patrick Maaskamp (51). Beter Rijden blijft bestaan maar de naam van Tonnie van der Heijden zal niet meer aan het bedrijf verbonden zijn.

Varkens en koeien

Van der Heijden herinnert zich nog precies hoe hij als tiener en jongste uit een boerengezin aan huis begon te sleutelen aan en verkopen van auto’s. Op zijn vijftiende overleed zijn vader. Het werk op de boerderij kwam op zijn schouders terecht. Maar als de varkens gevoerd en koeien gemolken waren en hij klaar was met zijn werk bij een autobedrijf in Eindhoven zorgde hij in de avonduren met sleutelen voor wat extra geld. ,,Ik werkte echt dag en nacht.’’

Toestemming voor een autobedrijfje in het Gerwense buitengebied was er niet maar uit mededogen kneep toenmalig burgemeester Harry Terwisse een oogje dicht. ,,Hij is nog steeds klant’’, lacht Van der Heijden.

Droom werd nachtmerrie

Het sleutelen en handelen werd een serieus bedrijf met de aankoop van een loods in de dorpskern van Gerwen in 1983. Aan de Gerwenseweg kwam de showroom en werkplaats zoals het dorp die nog steeds kent.

Voor Tonnie van der Heijden was het toch niet genoeg. Zijn grote droom was een verhuizing naar een locatie aan de Smits van Oyenlaan om het garagebedrijf verder te kunnen uitbouwen. Zijn bedrijfshal, huis en grond aan de Gerwenseweg waren in 2010 al verkocht aan de gemeente maar de droom werd een nachtmerrie.

De nieuwe bedrijfslocatie kwam er nooit en toen hij zijn bedrijf en grond wilde terugkopen werd hij onterecht het middelpunt van een grotere fraudeaffaire. Er was volgens de gemeente gerommeld met meerdere taxaties. Het beeld werd geschetst dat Van der Heijden ervan had geprofiteerd.

Het veelbesproken KAFI-onderzoek pleitte hem vrij maar het kwaad was al geschied. In 2016 krijgt hij zijn bedrijf volledig terug in eigen hand.

De zwarte bladzijde uit de bedrijfsgeschiedenis heeft zeker meegespeeld bij de beslissing om op zoek te gaan naar een opvolger, zegt Van der Heijden. ,,Eigenlijk ben ik er al een jaar of acht mee bezig.’’

Achterbuurman

Zijn eigen kinderen toonden geen interesse en ook een andere kandidaat haakte af. Gaandeweg kwam achterbuurman Patrick Maaskamp in beeld. Beide ondernemers kennen elkaar al dertig jaar. Eindhovenaar Maaskamp groeit met zijn autobedrijf RDS aan de Kerkakkers in Gerwen uit zijn jasje en zag een verhuizing wel zitten.

Maaskamp heeft de voorraad, inboedel en al het personeel begin dit jaar overgenomen. Een officieel openingsfeest kon echter niet doorgaan vanwege het coronaleed.