Gasloos Het Klooster in Nuenen verwarmen kost te veel geld, vindt de politiek

NUENEN - De Nuenense politiek vindt het te duur om Het Klooster met aardwarmte te verwarmen. Wethouder Joep Pernot (GroenLinks) houdt vast aan gasloos stoken, ook al is het onzeker of het technisch kan.

Nuenen is weer een taaie discussie rijker: hoe duurzaam moet Het Klooster in de toekomst zijn? Het gemeenschapshuis annex theater aan het Park krijgt voor tien miljoen euro een opknapbeurt, zodat het versleten pand weer bij de tijd is.

Om de boel energiezuinig te maken, is nog eens 1,8 miljoen euro nodig. Waarvan één miljoen voor aardwarmte. Dat alternatief voor aardgas is met een warmte-koudeopslag (wko) uit de grond te halen.

‘Duurzaamheid moet wel wat opleveren’

Een miljoen vindt de gemeenteraad te veel geld, bleek gisteravond in de commissie die het onderwerp besprak. „Wij zijn voor duurzaamheid, maar het moet wel wat opleveren”, zei Erik-Jan Post van de grootste partij W70.

Dat vinden de andere partijen ook. Alleen Pernots partij, GroenLinks, is bij voorbaat voorzichtig enthousiast. „Wij geloven sterk in wko, maar missen onderbouwing”, zei Maurits Spijkerman.

Het is namelijk de vraag of de miljoen euro terugverdiend kan worden, zo concludeert een adviesbureau dat door de gemeente in de arm is genomen. Ook is nog onduidelijk of aardwarmte uit de bodem gehaald kan worden. Daarvoor is eerst onderzoek nodig.

‘Kom later terug voor meer geld’

„Met zoveel vragen willen wij nu niet instemmen met het uitgeven van zo’n groot bedrag”, zei Monique Donkers van De Combinatie. „U moet later maar terugkomen voor meer geld.”

Wethouder Pernot wil wél alvast het geld, voor het geval dát wko rendabel is. En zelfs als dat niet lukt, vindt hij een wko nodig. „Gasloos is de toekomst. Dat is mijn visie. Het Klooster moet een paradepaardje worden.”

Hij denkt dat de investering deels terug te verdienen is met woningbouw in de Kloostertuin. Die huizen mogen tegen betaling gebruik maken van de aardwarmtepomp van Het Klooster. Maar het is nog onbekend of en hoeveel huizen er komen.

Op 10 december praat de gemeenteraad verder over het onderwerp. Het lijkt erop, dat de politiek Pernot gaat dwingen af te zien van de aardwarmte. Dat belooft nog flinke discussie.

Hoeveel zonnepanelen passen op het dak?

Ook leven nog vragen over het aantal zonnepanelen dat op Het Klooster is te plaatsen. Pernot wil een glazen dak, en daar passen minder zonnepanelen op dan op het huidige, dichte dak.

Verschillende politieke partijen opperden het glazen dak (kosten: zes ton) in te wisselen voor een nieuw dicht dak met meer zonnepanelen. Dat wees Pernot af, want hij hecht aan daglicht ‘voor de sfeer’.

Sommige partijen wezen erop, dat tegenwoordig doorzichtige zonnepanelen bestaan. Of die geschikt zijn voor Het Klooster, moet nog onderzocht worden.