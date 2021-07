Gedoe en geruchten rond beeld van moeder van Van Gogh in Nuenen; onthulling uitgesteld

Ze kunnen weer uit het vet in Nuenen: schaats­baan in Park gaat door

28 juni NUENEN – Met 70 procent van de begroting binnen durft de organisatie het aan om ‘Dwèrs op het ijs’ door te laten gaan. Dus wordt er deze winter geschaatst in een tent in het Park in Nuenen. Volgens plan opent de schaatsbaan vrijdag 17 december om drie weken later op zondag 9 januari voor het laatst open te zijn.