Gedoe om rijbak en stapmolen in Nederwetten gaat verder: Nuenen bestempelt ze alsnog als illegaal

Het betreft een zogeheten rijbak en een stapmolen op het terrein van het bedrijf aan de Soeterbeekseweg 13. Die staan daar illegaal, omdat het bestemmingsplan die niet toestaat. Dat vinden de buren, tevens paardenhouders, niet eerlijk en daarom voeren zij hierover al jaren een juridische strijd.

In de zomer van 2021 besloot de rechtbank van Den Bosch dat de gemeente Nuenen moet zorgen dat de bouwwerken verdwijnen. Dat heeft de gemeente tot op heden niet gedaan. Sterker nog, ze gaf eind vorig jaar een tijdelijke vergunning voor de illegale bouwsels.

Dat pikten de buren niet en zij stapten naar de bezwarencommissie van de gemeente. Daar kregen Cor en Marjan van Kemenade (van Stal De Kim) gelijk. De gemeente trekt nu de tijdelijke vergunning weer in. Dat betekent, dat de gemeente alsnog moet gaan optreden tegen de bouwwerken.

Zaak dient opnieuw in Den Bosch

Of dat ook gaat gebeuren, is nog even afwachten. De rechtbank in Den Bosch neemt binnenkort de kwestie opnieuw onder de loep. Dat de zaak daar opnieuw behandeld moet worden, is het gevolg van een fout van de gemeente Nuenen.

Die had de uitspraak van de rechter in 2021 niet zomaar mogen negeren, maar eerst bij de rechtbank moeten vragen of zij die mócht negeren. Advocaat Annelies Plooij die Stal De Kim bijstaat, wil niet op de zaak vooruitlopen, maar de kans is groot dat Nuenen alsnog wordt verplicht op te gaan treden tegen de rijbak en stapmolen.

Dat de zaak al jaren speelt, komt enerzijds door onhandigheid van de gemeente in het verleden én door slordig juridisch handelen. In 2008 zette de gemeente per ongeluk een lijn verkeerd in het bestemmingsplan van de Soeterbeekseweg, waardoor de rijbak en stapmolen plots illegaal waren.

Coulance en goedmaker voor fout

Die fout bleek juridisch niet te herstellen, waarna de gemeente uit coulance de bouwsels toch toestond, op voorwaarde dat de eigenaren die op termijn zouden slopen. Als extra goedmaker zouden ze toestemming krijgen om huizen op hun erf te bouwen.

Die gang van zaken schoot bij de buren van Stal De Kim in het verkeerde keelgat. Zij zeggen overlast te ondervinden van de bouwwerken en voelen zich benadeeld, omdat zij ook een stapmolen en rijbak willen aanleggen, maar dat niet mogen.

De rechtbank in Den Bosch oordeelde in 2021 dat de handelswijze van de gemeente Nuenen ‘niet door de beugel kon’. Binnenkort moet duidelijk worden of en hoe de al jaren slepende kwestie dan eindelijk afgerond gaat worden.