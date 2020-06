Geen blauwe zone voor parkeren in centrum Mierlo

Al jaren wordt in Mierlo gesproken over het invoeren van een blauwe zone bij de winkels - kort gratis parkeren met een parkeerschijf. Daarvoor zijn twee mogelijkheden bekeken; een kleine zone waarbij ondernemers en bewoners binnen bepaalde tijden niet constant voor de deur van hun werk of huis kunnen parkeren en een grotere zone waarbij een ontheffing kan worden aangevraagd voor parkeren in het gebied.

Gezegd is steeds dat er voldoende draagvlak moet zijn bij de centrumbewoners- en ondernemers. En dat is er dus niet concludeert de gemeente na intensief overleg. Voorlopig worden daarom geen maatregelen genomen om het parkeren in Mierlo anders te organiseren.

Het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo wil wel meer onderzoek doen naar lang parkeren in het dorp. Ondernemers hebben gewezen op de parkeeroverlast die ze ervaren door medewerkers van de Dienst Dommelvallei die in het oude gemeentehuis zit. Gedacht werd eerder aan het maken van extra parkeerplaatsen bij de oude brandweerkazerne aan de Waag. Maar dat vond de gemeente geen goede oplossing voor de lange termijn.

Parkeren op het Molenplein

Volgens de gemeente lieten de ondernemers eerder al weten geen voorstander te zijn van een blauwe zone. Het Molenplein zou dan wel op alle dagen beschikbaar moeten zijn als parkeerterrein. Volgens de gemeente blijkt uit metingen dat dat niet nodig is. Van maandag tot en met donderdag zou er in het dorp voldoende parkeerruimte zijn. Parkeren op het Molenplein mag nu alleen op vrijdag en zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur. Het gemeentebestuur wil dat wel zo laten omdat op deze piekdagen anders een probleem ontstaat.