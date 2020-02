Geen cafetaria meer aan de Kievitstraat in Geldrop

GELDROP - Het voormalige cafetaria in de Kievitstraat 59, Braakhuizen Noord in Geldrop, veroorzaakte jarenlang overlast. In de politieke vergadering van 10 februari werd duidelijk dat het pand geen horecabestemming meer krijgt, er mag alleen nog in gewoond worden.

Buurtbewoner Peeters uit de Kievitstraat maakte gebruik van het spreekrecht tijdens de vergadering. Hij vroeg aan de raad en wethouder Marc Jeucken wat er onder de bestemming ‘wonen’ wordt verstaan. Hij wilde duidelijkheid over de vraag of er bijvoorbeeld kamerverhuur kon plaatsvinden aan studenten of migranten en of er eventueel een kantoor in gevestigd kon worden. ,,We hebben al veel overlast gehad”, verklaarde hij de reden van zijn belangstelling.

Wethouder Jeucken kon Peeters enigszins geruststellen. Onder ‘wonen’ wordt verstaan dat de bewoner er een bedrijf in kan starten, maar door de veranderde bestemming geen horecabedrijf meer. Kamerverhuur kan alleen volgens gemeentelijke richtlijnen. In het plan huisvesting Geldrop-Mierlo dat in dezelfde vergadering werd besproken, kunnen er in een woonwijk niet meer dan 2 kamers per woning verhuurd worden, mits de eigenaar zelf ook in de woning woont.

Failliet

In het pand aan de Kievitstraat 59 was jarenlang Snackbar De Kievit gevestigd. Niet alleen de snackbar, ook de feestzaal er achter veroorzaakte veel overlast. Een nieuwe eigenaar doopte De Kievit om tot Cafetaria & Zaal Annie’s. In 2016 werd hij failliet verklaard, waarna het pand leeg stond. De gemeente overlegde met de wijk en kocht, om een eind te maken aan de overlast, het pand in 2018 aan om de horecabestemming te kunnen veranderen.