Geen cameratoezicht op centrale speelplek Nuenen

NUENEN - De gemeente gaat geen camera's plaatsen op de centrale speelplek aan de Pastoorsmast in Nuenen. Burgemeester Maarten Houben legt een verzoek van de gemeenteraad naast zich neer omdat cameratoezicht volgens hem niet nodig is.

Op basis van informatie van de politie en de gemeente oordeelt de burgemeester dat de vrees voor overlast en vernielingen ongegrond is. Bij de politie is in het afgelopen anderhalf jaar geen enkele keer geklaagd over overlast van de hangjeugd op de jongerenontmoetingsplaats. Bij de gemeente is één keer geklaagd maar dat ging over zwerfvuil en niet over overlast.

De jeugd die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de speelplek heeft bovendien beloofd zich netjes te gedragen.

Privacy

Cameratoezicht is vanwege de inbreuk op de privacy een zwaar middel, aldus de burgemeester. ,,Gelet op de cijfers en informatie van de politie en jongerenwerkers ontbreekt de noodzaak om cameratoezicht toe te passen op de ontmoetingsplek Pastoorsmast. Er is geen sprake van overlast. Ook is er geen verdenking dat zich strafbare feiten voor gaan doen op de jongerenontmoetingsplaats’’, concludeert hij.

De locatie van de jongerenontmoetingsplaats aan de Pastoorsmast in Nuenen is door de gemeente aangewezen voor de ontwikkeling van een centrale speelplek voor de Nuenense jeugd. De eerste fase met een veldje voor calisthenics (trainen in de buitenlucht met je eigen lichaamsgewicht), een groot voetbalveld en een miniveldje, een basket, een klimrek, een picknickbank en twee hangplekken is in mei officieel geopend.