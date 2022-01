Geen carnavalsoptocht in Mierlo, wel een lokale editie van The Masked Singer

Geldropse Verdachte crystal meth-lab Veghel blijft in zijn cel

DEN BOSCH/VEGHEL - In Veghel wist hij nog te ontsnappen aan de politie, maar in het Twentse dorp Boekelo werd de 32-jarige Joep R. uit Geldrop afgelopen zomer toch nog in de boeien geslagen. Staande in een laboratorium waar de verwoestende drug crystal meth werd gemaakt. De rechtbank in Den Bosch besloot maandagmorgen dat R. voorlopig vast blijft zitten.

10 januari