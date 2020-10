Geen carnavalsoptochten en geen nieuwe prinsen in Geldrop en Mierlo

Overzicht Dit betekent het 'zorgelijke’ risiconi­veau 2 voor de coronare­gels in Brabant

25 september Nu bekend is dat Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost zondag vanaf 18.00 uur strengere coronaregels krijgen, is het goed om te weten wat we kunnen verwachten. Vooral de horeca gaat de gevolgen merken, maar ook mensen die grote groepsactiviteiten gepland hadden.