Geen eigen dak en toch graag zonnepanelen? Dan gebruik je een stukje dak van sporthal de Coevering in Geldrop

Sauna’s balen als een stekker van horecaslui­ting: ‘De sfeer is helemaal kapot’

21 oktober SON - Voor veel mensen is de lol van een dagje sauna er wel vanaf, nu de restaurants in die bedrijven net als andere horeca gesloten moeten blijven. ,,De sfeer is helemaal kapot", vindt Wim van Santvoort, eigenaar van Thermae Son.