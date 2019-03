Geen geld voor Vossenhol in Geldrop

,,Vele passanten en toeristen zijn verbaasd over de toestand van het gebouw. Luiken zijn verdwenen en hangen er bij voor oud vuil", zo betoogde de Harry Lefferts inspreker in de raadscommissie, die over monumenten sprak. Hij riep het gemeentebestuur op om met de eigenaren te overleggen om tot een aanpak van Het Vossenhol te komen. Lefferts meende dat het toch mogelijk moet zijn voor de gemeente om op te treden nu het pand een monument is. In die commissie liet wethouder Jeucken weten dat het erg moeilijk is voor de gemeente om iets te doen in de richting van eigenaren van dit soort panden.

Eigenbelang

,,Het is ons ook een doorn in het oog", stelt Chris Reef. De broers zochten negen jaar geleden al het overleg met de gemeente. ,,Gemeenschappelijk en eigenbelang." Het overleg had tot resultaat dat er aanvankelijk een plan kwam. Volgens dat plan is de bouw waarin AH nu zit, te verlengen met eenzelfde bouw in de tuin naast Het Vossenhol. Die bouw met bestemming appartementen of mogelijk hotel zou komen tot Jan van Geldropstraat. In die straat is de voordeur van het monument. Het monument zou dan een bestemming kunnen krijgen die bij die nieuwbouw past. Ook de tuin is bij die beide gebouwen goed in te passen. Volgens Reef was er in overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente en de toenmalige wethouder Hoekman consensus om een dergelijk plan uit te werken. Bij het aantreden van een nieuwe wethouder kwam er ook een andere stedenbouwkundige. Die was het niet eens met de plannen die er lagen. ,,We zijn blij met de houding van de gemeente in de afgelopen zes jaar maar niet blij met het resultaat", stelt Reef. Hij heeft zijn deskundige opdracht gegeven een laatste poging te ondernemen tot overleg met de gemeente om tot een bouwblok op het terrein van Het Vossenhol te komen.