Geen ijsbaan bij Wintersfeer Geldrop

Bijna 2000 zonnebloe­men voor zieken in de regio

11 september GELDROP-MIERLO/VELDHOVEN ,,We delen dit weekend bijna tweeduizend zonnebloemen uit in de regio, aan mensen met een lichamelijke beperking en zieken. Normaal gesproken organiseert Zonnebloem Geldrop activiteiten en bezoeken we Zonnebloemgasten. Door corona gaat dat niet, dus laten we met deze bloemen weten dat we aan ze denken. Zo zitten ze er op Nationale Ziekendag (13 september, red.) zonnig bij’’, vertelt Rita van Gerven, voorzitter van Zonnebloem Geldrop.