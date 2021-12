Geen nieuwe aanplant kersenbomen in Mierlo

MIERLO - Hoewel Mierlo zich graag profileert als kersendorp, gaat de gemeente geen kersenbomen planten in de openbare ruimte. Ze geven te veel overlast. Alleen in voedselbossen mogen ze wel worden geplant.

GroenLinks en PvdA hadden graag gezien dat de gemeente langs de openbare wegen en in parken kersenbomen zou aanplanten, om Mierlo als kersendorp meer aanzien te geven.

Quote We hebben zoveel klachten gehad dat we het geen goed idee vinden Wethouder van de Laar (DPM)

Ook stelden ze voor dat de gemeente particulieren zou stimuleren om kersenbomen te planten door bijvoorbeeld een kersenboom cadeau te doen bij een geboorte of er een te geven aan een nieuwe inwoner. Wethouder van de Laar (DPM) was er kort over. ,,We hebben zoveel klachten gehad dat we het geen goed idee vinden.”

Kersenverleden

Mierlo profileert zich graag als kersendorp, maar eigenlijk gaat dat meer over het kersenverleden. In het begin van de vorige eeuw verwierf ‘Mierlose Zwarte’ landelijke bekendheid en er werden veel boomgaarden aangeplant. De Mierlose Kersenoogstfeesten waren regionaal een begrip en trokken tienduizenden bezoekers.

Door de ruilverkaveling veranderde er iets in de grondwaterstand en stierven de bomen massaal. Andere boomgaarden werden gekapt om plaats te maken voor nieuwbouw. In 1959 werden de laatste kersen geveild en in 1971 het laatste Kersenoogstfeest gevierd.

Overlast

Langzamerhand kwam het kersendorp dus krap in de kersenbomen te zitten en als het aan wethouder Van de Laar ligt blijft dat zo. ,,Bomen met zachte vruchten geven altijd overlast en zeker kersenbomen. In de openbare ruimte komen ze dus niet. En als we ze cadeau doen aan particulieren, zetten mensen die misschien op de grens van hun perceel en heeft de buurman er last van.”

Mierlo, dat als logo een spreeuw heeft met twee kersen in de snavel, geeft daarmee al een gedeelte van de overlast aan. Maar dat vogels de kersen aanpikken is maar een gedeelte van het probleem. Rottend fruit trekt wespen aan en mensen kunnen erover uitglijden.

Bomen die er staan koesteren

De wethouder wil de bomen die er nu staan koesteren en op die plekken mogen nieuwe worden aangeplant. ,,Mits ze geen overlast veroorzaken.”

Niek Engbers van GroenLinks had al ideeën waar ze wél kunnen komen in het dorp. Hij vindt überhaupt dat er meer fruitbomen moeten komen, maar het voorstel over meer kersenbomen ketste met 21 tegenstemmen af.