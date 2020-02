Geen plannen voor asielzoekers in Geldrops hotel

Afgelopen weekend werden in Geldrop op verschillende plekken spandoeken opgehangen tegen de komst van een arbeidsmigrantenhotel of een azc in het NH Hotel. Volgens verschillende bronnen wil de nieuwe eigenaar (die ook het NH Hotel in Best koopt) er arbeidsmigranten huisvesten. Dat stond ook in een anonieme brief die bij omwonenden werd bezorgd en waarin gewaarschuwd werd voor negatieve effecten van de nieuwe invulling van het hotel. Het hotel ligt in Geldrop aan het Bogardeind vlakbij de A67.



Volgens een woordvoerster heeft die nieuwe eigenaar zich al wel gemeld bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Hij wil weten wat de mogelijkheden met het NH-pand zijn. Burgemeester en wethouders zullen dat dinsdag bespreken. Wie de nieuwe eigenaar is, wil de oude eigenaar (een Spaanse hotelketen) niet bekendmaken. De gemeentewoordvoerster mag het niet zeggen. Het Kadaster biedt geen uitkomst omdat de gegevens van de nieuwe eigenaar zijn nog niet ingevoerd.