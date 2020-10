Geen prinsen en ook geen carnavalsoptocht in Geldrop-Mierlo

GELDROP-MIERLO - Er worden in november geen prinsen geïnstalleerd en tijdens het carnaval in februari zijn er geen optochten in Geldrop en Mierlo. Zo luidt het unanieme besluit van carnavalsverenigingen en burgemeester van Bree.

Behalve de prinswissels worden ook de bijbehorende recepties afgeblazen. ,,Wat er wel doorgaat bij de verschillende verenigingen, zoals zittingsavonden, wordt per week bekeken en is afhankelijk van de dan geldende regels”, vertelt Petra van Es, secretaris van het Stadsprinscomité. ,,Wat de optocht betreft: we zouden nu al met de organisatie moeten beginnen. De beveiliging, een goedgekeurde route, dat kost tijd en dat lukt echt niet op het laatste moment, mochten de coronaregels vervallen in februari.”

Gezondheid

Of het carnaval überhaupt doorgaat in Lappegat, betwijfelt Van Es. ,,Als de maatregelen niet versoepelen, zou het een heel ander carnaval worden. Niet zingen, blijven zitten op 1,5 meter en geen polonaise.”

In Mierlo organiseert Vereniging De Kersepit de optocht. ,,Het is heel spijtig, maar we willen de veiligheid en gezondheid van deelnemers en publiek kunnen garanderen”, zegt voorzitter Johan Cuijten. ,,Dat gaat op dit moment niet en dus kunnen we de verantwoordelijkheid niet nemen.”

Hoewel carnavalsvereniging De Geldropse Jagers niet afhankelijk zijn van wagenbouwers die nu al moeten beginnen met bouwen – ze hebben een prinsenwagen die ze van stal kunnen halen – is voorzitter Frans Houben het eens met het besluit dat er geen optocht komt. ,,Het zou te zuur zijn voor wagenbouwers als ze niet kunnen rijden omdat de maatregelen het niet toelaten.” Hij vindt dat de corona-maatregelen in februari veel soepeler moeten zijn om leuk carnaval te vieren. ,,Met dertig mensen in een zaal, dat wordt natuurlijk niets.”

Geen leuk jaar

Zustervereniging De Broakese Karnavalszotten hebben de tonpratersavond in de grote tent bij de Collse Hoeve al geschrapt. ,,Het zou de 25ste keer geweest dat we een vol programma aan tonpraters zouden presenteren”, zegt Dirk van Weert zuur. Dat er dit jaar geen nieuwe prins of prinses gekozen wordt, hebben de Broakese Zotten in juli al besloten. ,,Het zou geen leuk jaar voor hem of haar geworden zijn.”