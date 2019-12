Geen roze huis maar een ‘Bavariahuis’ voor prins carnaval van Gerwen

Schuur in Geldrop uitgebrand, elektri­sche scooter is vermoede­lijk oorzaak

17:17 GELDROP - Een schuurtje aan de Ter Borghstraat in Geldrop is zondagmiddag in brand gevlogen. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand geblust. Het schuurtje is helemaal verwoest.