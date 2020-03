Geen SamenLoop voor Hoop tot 1 augustus, streep door activiteiten in Geldrop-Mierlo en Oirschot

In de gemeenten Geldrop-Mierlo en Oirschot zouden op 6 en 7 juni SamenLoop voor Hoop-evenementen zijn. Directeur van KWF Kankerbestrijding Johan van de Gronden: ,,We begrijpen dat deze beslissing een grote teleurstelling is voor alle betrokkenen. Ik dank alle vrijwilligers die druk bezig zijn geweest met de voorbereidingen. We doen er alles aan, samen met de vrijwilligers, om de Samenlopen op een later moment te laten plaatsvinden. We hopen dat deze situatie spoedig zal verbeteren.”