Geen simpele Pub Quiz voor ouderen in Geldrop en Heeze

Buitenland­se arbeiders naar kampeer­boer­de­rij in Mierlo

13:22 MIERLO - Kampeerboerderij De Blauwe Kei in Mierlo wordt het verblijf voor 95 arbeidsmigranten. De gemeente heeft daar toestemming voor gegeven. Eigenaar Jan Knoops is blij: ,,Ik ga bewijzen dat dit heel netjes kan verlopen. Zonder dat iemand in de omgeving er last van heeft dus".