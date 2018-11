Geen streep door ‘absurde’ boete In de Gammele Geit Geldrop

GELDROP-MIERLO - 6000 euro boete voor het niet om een ID-bewijs vragen bij een jong uitziende cafébezoeker. De politiek in Geldrop-Mierlo vindt het bedrag ‘absurd hoog’. Portefeuillehouder burgemeester Berry Link ziet het anders. ,,Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de ondernemer.”

Dorpscafé In de Gammele Geit kreeg die boete een aantal maanden geleden. Dat gebeurde bij een controle met een mysteryguest. Tom en Kees Brouwers van In de Gammele Geit stuurden een brief aan de gemeenteraad.

Dat ze fout zitten willen ze best toegeven. De hoogte van de boete noemen de kroegbazen absurd. ,,De boete staat naar onze mening nog niet misschien in verhouding tot de aard van de overtreding. We hebben geen alcoholhoudende drank geschonken aan een minderjarige.” De gast bleek 19 jaar te zijn en mocht dus alcohol bestellen, het personeel van In de Gammele Geit had alleen de leeftijd moeten controleren.

De meeste politieke partijen in Geldrop-Mierlo vinden het boetebedrag te hoog, bleek donderdagavond bij een commissievergadering waar de drank- en horecaverordening ter sprake kwam. Kees Brouwers legde nogmaals de frustraties op tafel. ,,Fouten worden nu eenmaal gemaakt. We doen echt alles wat binnen onze mogelijkheden ligt, maar het systeem is niet waterdicht”, betoogde hij.

Burgemeester Link zei te begrijpen dat er fouten gemaakt kunnen worden. ,,Ik begrijp dat heel goed, zeker als het druk is. Maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van de ondernemer”, aldus Link.

Waarschuwing

Burgemeester en kroegbazen staan in deze kwestie lijnrecht tegenover elkaar. De uitbaters van In de Gammele Geit zeggen dat ze een keer eerder een waarschuwing hebben gekregen, volgens Link is een opgelegde dwangsom al twee keer kwijtgescholden. ,,Twee keer is er gewaarschuwd, nu heb ik ingegrepen. Niet meer en niet minder.”