Geen treinen tussen Eindhoven en Weert na aanrijding

Martien werkt al 55 jaar voor dezelfde baas

2 september NUENEN - Martien van der Dussen is al 55 jaar bij Smeulders Interieurgroep in dienst en werkt nog twee dagen in de week. Ze waren met z’n vieren toen hij in de (toen nog) Telefoonstraat begon. Nu heeft hij 80 collega’s, op het Eeneind in Nuenen en in Polen.