Geen wipkippen meer in Geldrop-Mierlo, maar natuurlijke objecten

Begin van dit jaar zijn de wijken Braakhuizen-Noord, Hulst/Skandia en een gedeelte van Mierlo voorzien van een centrale speeltuin en een aantal kleinere verspreid in de wijk. In oktober zijn de wijken Zesgehuchten, Genoenenhuis, Centrum, Akert en Mierlo Zuidoost aan de beurt. In feite is de inspraakperiode voor deze wijken afgerond. De gemeente is bezig om de definitieve plannen te maken.

,,Er kan natuurlijk nog steeds een reactie worden gegeven”, aldus wethouder Hans van de Laar. ,,Als de bestellingen voor het materiaal eenmaal zijn geplaatst, heeft dat geen zin meer. We willen de speeltuinen zoveel mogelijk in samenspraak met de bewoners inrichten, maar op een gegeven moment liggen de plannen vast en gaan we aan de slag. De bewoners krijgen in oktober de definitieve plannen te zien, in november starten we met de uitvoering.”

Te weinig budget

Tot nu toe ligt het speelruimteplan, dat in 2019 van start ging, op schema. ,,Er moest toen iets gebeuren”, vertelt van de Laar. ,,We hadden 125 speeltuinen en er was te weinig budget voor het onderhoud. Ze waren aan het verloederen en veel toestellen konden niet meer opgeknapt worden. Voor 125 speeltuinen nieuwe toestellen aanschaffen was financieel niet haalbaar. Met het speelruimteplan brengen we het aantal terug tot 75 speelplekken die gemakkelijk te onderhouden zijn. Het gaat om een investering van 1,5 miljoen, waarmee we het spelen in de toekomst voor iedereen overeind kunnen houden.”

Die speelplekken worden een ontmoetingsplek voor jong en oud. Ze richten zich op de fantasie van kinderen. Er zijn situaties gecreëerd waar kinderen hun eigen spel kunnen ontdekken, zoals ze dat in de natuur ook doen. De kuil met grote stenen bijvoorbeeld is op een aantal plekken aangelegd. Het heeft op het Volmolenplein in Braakhuizen-Noord even geduurd, maar nu speelt er een groep kinderen een soort diefje met verlos.

Tijdelijke oplossing

Ondanks de inspraakmogelijkheden en de pogingen van de gemeente om de plannen onder de aandacht te brengen, is dat niet altijd gelukt. Aan de Beneden Beekloop in de wijk Skandia bijvoorbeeld werden speeltoestellen weggehaald en er kwam weinig voor terug. ,, Voor deze buurt zoeken we snel een tijdelijke oplossing”, belooft Van de Laar. Tot de nieuwbouw van de dubbelschool klaar is, heeft de wijk Skandia namelijk nog geen centrale speelplek.

In de wijken die nu aan de beurt zijn, heeft slechts een klein aantal bewoners gereageerd op de plannen. Wie dat nog wil doen kan het speelruimteplan vinden op de site van de gemeente: geldrop-mierlo.nl/speelruimteplan.