Geen zin in donkere dagen voor kerst? In Geldrop kondigen weeseendjes het voorjaar al aan

,,Ze waren zonder moeder. Gelukkig hebben we ze kunnen vangen, want ik denk niet dat ze de koude nachten hadden overleefd”, vertelt Marion Huijbregts (57 jaar).

De reddingsactie begon woensdag vlak voordat het donker werd. ,,Ik kreeg een appje dat er eendenkuikens bij ons in de gracht zouden zitten. Ik woon aan de Donjon en hou eigenlijk altijd wel in de gaten wat er in de gracht gebeurt, maar kuikens had ik er de afgelopen dagen niet gezien. Dat verwacht je ook niet in november.”