Geert Smulders (1941-2019) uit Gerwen: Hard fietsen en hard werken

Hoe groter de staalconstructie, hoe liever Geert Smulders hem met zijn bedrijf aanpakte. Of het nu het filmmuseum Eye in Amsterdam, de renovatie van het Atomium in Brussel of de cleanrooms van ASML in Veldhoven waren. Met hard werken wist hij zijn bedrijf uit te bouwen tot een belangrijke speler in de staalbouw met op zijn hoogtepunt 1600 personeelsleden.

Toen het bedrijf van Smulders vijftig jaar bestond, werkte hij naar eigen zeggen nog 14 uur per dag en 5,5 dagen per week. Ook al was hij al 75, hij wilde niet met pensioen. Dat was de reden dat hij een deel van zijn bedrijf in 2011 samen met twee broers weer terugkocht van investeerders, waaraan hij het een jaar eerder had verkocht. "Ik werk het liefst nog door", zo verklaarde hij in een interview in deze krant. "Wie gezond is moet werken, klaar! Ik heb de laatste 45 jaar geen vakantie gehad. En als bij ons in de familie werd getrouwd, of er was iets anders belangrijks, ervoor en erna gingen we gewoon werken. Een stropdas? Nee, ik geloof niet dat ik die ooit heb omgeknoopt."

Met het teruggekochte bedrijf groeide hij ook weer, dankzij nieuwe markten. Onderhoud aan bruggen, distributiehallen en hoogspanningsmasten zijn voorbeelden. Smulders was volgens zijn zoon Mark ook de laatste jaren nog graag op zijn bedrijf en was dan steevast te vinden in de werkplaats. "Ook toen hij ziek was kwam hij nog en was hij een graag geziene gast. Het verdriet op het bedrijf is groot."