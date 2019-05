Geheugenverlies in zaak waarbij Oskar Pudelko in Nuenen werd doodgeslagen met barkruk

Er was heel wat aan de hand in het Nuenense café Van Gogh, die fatale 7e december. Getuigen hebben het over een aanvankelijke ruzie van het slachtoffer met twee jongemannen. Pudelko (60) moest naar buiten en de twee gingen achter hem aan. Op straat gaf Bart R. (25) hem in ieder geval een klap.

Pudelko zou daarom zijn zoon hebben gebeld, en noemde de naam van de andere betrokkene. De zoon kwam onmiddellijk en begon in het café met deze man te vechten. Dat trok vrijwel alle aandacht. Vrijwel ongezien hebben Pudelko en Bart R. elkaar in een andere hoek weer getroffen. De eerste had een kunststof staaf in zijn hand, die hij uit zijn auto had gehaald. Bart moet de man toen met een barkruk dood hebben geslagen.

Zelfverdediging

Officier van justitie Wineke Wichern gaat uit van doodslag. Advocaat Bert de Rooij vroeg verder onderzoek van de staaf. Er waren twee stukjes van afgebroken. Dat kan betekenen dat Pudelko heeft geslagen, zodat Bart zich moest verdedigen. Dat wilde er bij Wichern niet in. “De staaf lag op de grond, heel het café is er overheen geweest. En niemand zag Pudelko slaan".