Gejatte telefoon ‘redt’ gedupeerden: politie slaat Geldropse heler in de boeien

Ontevreden­heid onder Nuenense gemeente­amb­te­na­ren is hardnekkig

22 augustus NUENEN - Ambtenaren in het gemeentehuis van Nuenen zijn gemiddeld minder tevreden over hun werk dan personeel van vergelijkbare gemeenten. Er is onderling wantrouwen, de samenwerking is niet goed en de werkdruk is hoog. Ook krijgt de samenwerking met de gemeenteraad wederom een slechte beoordeling.