Gekleurde steentjes op Brits ereveld in Mierlo als eerbetoon aan oorlogsslachtoffers

Jubileum

Scoutinggroep Don Bosco, opgericht in 1945, is ieder jaar op 4 mei aanwezig op het Brits ereveld. Vanwege de coronacrisis is het dit jaar niet mogelijk, juist nu er sprake is van een jubileum, want de scoutingsgroep bestaat 75 jaar en het is de 75ste herdenking van de oorlogsslachtoffers.