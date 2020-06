Geld is op bij seniorenorkest The Old-timers, geen steun van gemeente Nuenen

NUENEN - De aanvraag van seniorenorkest The Old-timers voor 900 euro coronasteun is afgewezen.

De 24 orkestleden van seniorenorkest The Old-timers betalen contributie en betalen het benzine- en parkeergeld uit eigen zak als ze gaan optreden. Dat gebeurt 35 keer per jaar en het orkest ontvangt voor een optreden een kleine vergoeding. ,,Het is voor al onze orkestleden een hobby, een gezellig uitje. Net als de repetities. We spelen niet voor het geld, het kost altijd geld”, zegt Willie van Bakel, orkestleider en dirigent van The Old-timers.

Met de optredens maakt het orkest veel mensen in verpleegtehuizen en zorgcentra blij. In deze coronatijd zijn er geen optredens en dus geen inkomsten die nodig zijn voor de huur van repetitie- en opslagruimte, verzekeringen en nieuwe bladmuziek. ,,Daar waar wij normaal optreden mogen we nu niet eens binnen. De mensen missen ons. We spelen volksmuziek, walsen, polka’s. Ze herkennen de muziek en je ziet ze genieten.”

Anders gaan we failliet

Van Bakel schreef een brief naar de gemeente met een overzicht van de financiële situatie en de vraag om steun. De gemeente had tenslotte aangegeven dat verenigingen die omvallen zich moesten melden. Op de ‘uit-kant’ staat 1163 euro. ,,Ik moest wel, want anders gaan we failliet. Er zat nog wat in de pot dus vroeg ik 900 euro. De eerste helft van de huur is al betaald en de verzekering loopt door. Er komt niets binnen, alle optredens zijn afgelast, het geld is op.”

Bij de toetsing door de gemeente is volgens een woordvoerster gekeken naar wat er zelf al door het orkest is gedaan om de inkomsten te verhogen of de uitgaven te beperken. Men is er niet van overtuigd geraakt dat het orkest ‘omvalt’ zonder gemeentelijke bijdrage. ,,Onbegrijpelijk”, zegt Van Bakel. ,,We mogen niet eens spelen. Hoe kunnen we dan de inkomsten verhogen? En de vereniging waar we huren wil toch ook hun inkomsten behouden. Hopelijk kunnen we over een tijdje weer repeteren. Ideeën daarvoor zijn er. Het wordt lastig omdat we niet dicht bij elkaar mogen zitten, maar als ik de groep splits kan iedereen een uur aan de slag.”