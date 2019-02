Geldrop Bakt met Van Bragt op het Landgoed

Boerderij de Heikrekel in Geldrop leeft voort in boekje

14:14 GELDROP - Het begon allemaal met een oud kasboekje met de daginkomsten en -uitgaven van de Heikrekel. Inmiddels is de boerderij en het familiebedrijf van Huug Stam er al jaren niet meer en woont hij in Roermond. Maar de Geldropse boerderij blijft voortbestaan in Huug Stams boek: De Strijd Gestreden.