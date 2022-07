Geldrop drie dagen in de ban van KommuS Kasteelfestival

De horeca had het druk, de hotels zaten vol en groepen mensen liepen en fietsen door het dorp. Vrijdag waren dat vooral gezinnen en jongeren, want die avond was speciaal voor de jeugd tot 18 jaar.

Zeker na corona had de jeugd uit Geldrop en omgeving duidelijk behoefte aan een uitje. Vaders met zonen, moeders met dochters en opa’s en oma’s met kleinkinderen vulden vrijdagavond langzaam de voortuin van het kasteel. De jongste, Anna (1 maand oud), zoog tevreden op haar speentje en de peuters en kleuters hingen aan moeders rokken. De kinderen vanaf een jaar of 6 stonden bij het podium.

Gillende en huilende jongens en meisjes bij Bram Krikke

Rond achten waren dat er zo’n driehonderd. Hoeveel er ook nog tussen de bomen van het park stonden, valt moeilijk in te schatten. Hun ouders stonden op een afstandje in tweestrijd; haal ik hem uit de bosjes, of hoort dit zo? Rond negenen gingen de kleintjes naar huis en de oudere jeugd maakte zijn entree, zónder ouders. Toen Bram Krikke op het podium kwam, werd het jonge publiek uitzinnig; gillende en huilende jongens en meisjes die hun idool wilden aanraken. En dat ging door bij Rapper Sjors, Hippe Gasten en de Snollebollekes-tribute. Bandleden moesten door de beveiliging naar hun auto worden begeleid.

Terwijl het grootste deel van de Geldropse jeugd feestte, bewaakte scoutinggroep Don Bosco de fietsenstalling. Vrijdag- en zaterdagnacht bleven ze op het terrein om een oogje in het zeil te houden. Met het geld dat ze daarvoor van KommuS krijgen, kunnen ze hun kamp organiseren.

Lokaal eten en drinken

Maar niet alleen de scoutinggroep verdiende wat centen. In de hotelkamers overnachtten festivalgangers en bandleden die op gingen treden. Het horecaplein was gevuld met klanten die even een festivalpauze inlasten of met een biertje afsloten. KommuS heeft drank en eten lokaal besteld, dus die bedrijven pikten ook een graantje mee.

De tachtig vrijwilligers, die zich uitsloofden om alles gladjes te laten verlopen, werden beloond met een hapje, drankje, muziek en gezelligheid. Zes van hen, waaronder organisator Sander Waterschoot, zorgden ervoor dat de spullen van de bands klaar stonden om op te treden. De Geldropse band Ok Moi beet zaterdag het spits af en verspreidde Brabantse gezelligheid. Het festival werd zondagavond afgesloten door the Vipers, de Italiaanse Queen tributeband, waarvan de leadzanger in 2014The Voice of Italy won.