Geldrop eert Churchill en ‘Monty’

Wie wist het eigenlijk nog? Dat Winston Churchill in de Tweede Wereldoorlog de Britse troepen toesprak vanaf een podium in de Geldropse Stationsstraat. Dat veldmaarschalk Montgomery in datzelfde Geldrop twee maanden zijn hoofdkwartier had. Vanaf volgend jaar zal deze informatie langzaam maar zeker tot het collectief geheugen doordringen. Nadat in de buurt van dat voormalige hoofdkwartier op Nieuwendijk 52 in Geldrop een luisterzuil is geplaatst. Die vertelt de bijzondere Tweede Wereldoorlog-geschiedenis van die plek.