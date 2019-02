Geldrop en Mierlo drolvrij met extra zuiger

Na dit jaar is het weer 'business as usual'. Dan rijden de mensen van werkbedrijf Senzer met de drollenzuiger volgens een vast rooster alleen de normale routes. Wekelijks over en langs de officiële hondenuitlaatstroken en -routes dus.

De eenmalige schoonmaakactie gebeurt in opdracht van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. Het belastinggeld dat opgehaald wordt bij de baasjes van de circa 4000 honden in de gemeente gaat in een speciaal potje. Het geld mag alleen besteed worden aan hond-gerelateerde zaken. Omdat er genoeg geld in het potje zat, was er ruimte voor een extra schoonmaakbeurt naast de reguliere schoonmaak van de uitlaat- stroken.

Poepzakjes

In het voorjaar en najaar worden alle wijken onder handen genomen. Alle speelvelden, groenstroken en bermen komen aan de beurt. Deze week is in Mierlo begonnen. De gemeente regelt dat er in iedere wijk na de rondgang met de drollenzuiger een paar dagen extra gecontroleerd wordt. Dan wordt in de gaten gehouden of hondenbaasjes de drollen wel oprapen en de volle poepzakjes meenemen of in de rode prullenbak gooien. ,,Want een schoonmaakactie heeft alleen maar zin als we het daarna met zijn allen proberen schoon te houden", aldus een woordvoerder van de gemeente.