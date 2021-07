Geldrop en Zesgehuchten, maar dan 87 keer zo klein

De twee dorpskernen en het gebied tussen de twee dorpen in, wordt 87 keer zo klein weergegeven in de miniatuurversie. De groep vrijwilligers, bij elkaar gebracht door de Stichting Cultuur aan de Dommel, streeft ernaar om het project in december tijdens de Wollige Winterweken, tentoon te stellen.

100 jaar terug in de tijd

,,Van de dorpskern van Zesgehuchten gaan we, 100 jaar terug in de tijd, door de velden en weilanden naar het station van Geldrop. Via de Stationsstraat komen we op de Heuvel. Daar gaan we verder door het oude industriegebied tot de watermolen”, schetst Thomas van Hoek (68) de enorme miniatuurklus.

De Maria Brigidakerk van Zesgehuchten is klaar. Met een 3D-printer is de kerk als bouwpakket uitgeprint en nu moet het door een andere groep vrijwilligers nog geschilderd worden. ,,Mijn printer had er 350 uur voor nodig”, vertelt Willy van As (56). Van As heeft die printer overigens zelfgemaakt om grotere onderdelen uit te kunnen printen.

Van Hoek heeft het ontwerp gemaakt en de onderdelen in een computerbestand gezet waarna de printer aan de slag kon. ,,Het ontwerp is op de millimeter nauwkeurig”, vertelt hij. ,,Als een gebouw 87 keer zo klein wordt, komt het heel erg precies.” Van Hoek heeft foto’s in oude boeken en bladen bestudeerd om het ontwerp te maken. ,,Aan de Maria Brigidakerk is in die 100 jaar niet veel veranderd. Er is alleen een verwarmingsruimte aangebouwd.”

Wapenschild belandde in de kroeg

Anders ligt het met het voormalige gemeentehuis van Zesgehuchten dat beschikte over twee cellen. Het werd gebouwd in 1912. Het had een grote trap als entree aan de voorkant, gemarkeerd door twee leeuwen. In 1921 werd het gemeentehuis al overbodig door het samengaan met Geldrop en verkocht aan de eigenaar van de ernaastgelegen kroeg. ,,De monumentale trap werd afgebroken toen het tot woonhuis werd verbouwd”, aldus Van Hoek. In miniatuur zal die trap het waarschijnlijk langer overleven dan 9 jaar. Evenals het wapenschild van Zesgehuchten dat op het gebouw was aangebracht en als muurdecoratie in de kroeg terecht kwam.

Het huis van Bakker Kees, opa van ijssalon Kees, is ook al uitgeprint. Het moet nog geschilderd worden en voorzien van het jaartal 1868. ,,Dat soort details maakt het compleet”, is Van Hoek van mening. De pastorie en de kleuterschool moeten nog ontworpen worden. Intussen wordt er door de vrijwilligers hard gewerkt en gemeten aan gebouwen in Geldrop. ,,Een twaalfjarige jongen uit Oekraïne is een van de vrijwilligers. Hij heeft onderdelen van het station opgemeten”, vertelt Van Hoek.

Andere vrijwilligers bestuderen de Brigidakerk in Geldrop met behulp van een drone. De groep beschikt over een drietal 3D-printers die veel uren zullen gaan draaien om de gebouwen en straten in biologisch afbreekbaar plastic te gieten. Daarna wordt de maquette van 19 meter lang voorzien van bomen, bestrating en verlichting.