Geldrop: extra opvangplekken voor 55 Oekraïners in leeg GGD-gebouw en in buurthuis

Volgens burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo zijn de twee gebouwen minstens een half jaar beschikbaar. Verlengen is mogelijk. In buurthuis de Twern (Braakhuizen-noord vlakbij het Villapark) komen de Oekraïense gezinnen over een maand in de lokalen waar eerder een kinderopvang was. Een ander deel van het gebouw is nog steeds buurthuis. Dat blijft ook zo. De aanpassingskosten voor de Twern zijn 45.000 euro.