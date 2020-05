Geldrop fitnesst op de stoepen

,,De klanten vinden het geweldig”, vertelt Hennes Evers, eigenaar van de sportschool aan de Mierloseweg in Geldrop. ,,Ze moeten smeren met factor 30, maar daar tegenover staat dat er optimale luchtverversing is”. Hennes is woensdag begonnen met buitenfitness, nadat hij de buurtbewoners op de hoogte bracht. ,,Het is nog niet zeker dat we 1 juli open mogen en dan kan het september worden voor we de abonnementhouders iets te bieden hebben. Buiten fitnessen is met dit weer een mooi alternatief".