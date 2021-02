Geldrop gaat met 800 woningen groeien dankzij Rijks-miljoenen

GELDROP - Wonen in en vlakbij het centrum van Geldrop wordt over een paar jaar ook mogelijk voor mensen met een smalle beurs. Dankzij een bijdrage van bijna 8 miljoen euro van het Rijk kunnen er 400 betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd worden.

In totaal komen er de komende jaren 800 woningen bij in het centrumgebied van Geldrop. Dat gebied ligt tussen het station, de Bleekvelden in Braakhuizen-Zuid en het Bogardeind. ,,Bouwen in bebouwd gebied is altijd duur. Omdat je er voor moet slopen, functies moet verplaatsen, wegen moet aanleggen en ondergronds moet voor het parkeren", zegt wethouder Marc Jeucken (CDA, ruimtelijke ordening). ,,Zonder overheidssteun is het bouwen van zulke hoeveelheden woningen, en dan ook nog voor de helft betaalbare, er niet mogelijk. Ja, ik ben dus heel blij. Omdat het nu voor heel veel mensen mogelijk wordt om bij het centrum, in de buurt van de voorzieningen te wonen".

Volledige bedrag toegekend

Samen met Eindhoven en Helmond deed Geldrop-Mierlo een beroep op een bijdrage uit een speciaal fonds van het Rijk dat bedoeld is voor het stimuleren van woningbouw. Een eerdere poging van Geldrop-Mierlo strandde. Niet omdat het een slecht plan was, maar omdat de gemeente volgens het Rijk te veel kosten onder het kopje ‘parkeervoorzieningen’ had weggeschreven. Maar nu is het volledige gevraagde bedrag toegekend.

Voorwaarde is wel dat de bouwplannen binnen tien jaar gerealiseerd worden en dat de gemeente zelf ook 8 miljoen in de plannen investeert. En daar is volgens Jeucken al op voorgesorteerd. In de meerjarenbegroting is het geld er voor gereserveerd.

Gamma moet verhuizen

Voor een deel gaat het om woningbouw waarvoor al plannen klaarliggen: zoals bij de Bleekvelden (200 woningen) en bij het Bogardeind (100 woningen). Maar verder zijn het kleine en middengrote ‘plukjes’ tussen de bestaande bebouwing in. De Bezorgershof bij de Heuvel bijvoorbeeld. En dat maakt die bouwplannen ook duur. Er moeten nieuwe ontsluitingswegen komen en parkeergarages. Soms moet er ook gesloopt worden. Zoals aan de Bleekvelden, waar nu nog een grote Gamma zit. Die bouwmarkt moet dan ook elders weer een plek krijgen.

Bogardeind nu in één fase aanpakken

Jeucken hoopt dat er nu ook vaart gemaakt kan worden met de plannen voor de verbreding van het Bogardeind. Daarvoor is sloop van de nummers 85 tot en met 123 nodig. Iets verder van de weg af zou dan nieuwbouw, deels in appartementen komen. Het plan was om hier in drie fases te gaan herontwikkelen. Met de grondeigenaren is de gemeente al in overleg. Met de miljoenenimpuls van het Rijk denkt Jeucken nu dit deel Bogardeind in één fase te kunnen aanpakken. Daarvoor is dan wel ook een akkoord nodig van de gemeenteraad. Het Rijksgeld wordt trouwens niet gebruikt om de Bogardeind-eigenaren een hoger bod te doen. ,,Nee daarvoor hebben we onafhankelijke taxaties laten uitvoeren”, aldus Jeucken.