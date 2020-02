Geldrop heeft mooie plannen voor kasteelpark, fietstunnels en een A67-viaduct

Het waren al langer gekoesterde plannen, maar nu diende zich een mogelijkheid aan om die in breder verband te plaatsen en er 120.000 euro mede-financiering voor te krijgen. Vandaar dat een begin gemaakt kan worden met het realiseren van de ambities met het park bij het Geldropse kasteel. Dit najaar nog wordt begonnen met de aanplant van nieuwe bomen het het terugbrengen van de padenstructuur zoals die was in 1870 toen de Engelse landschapstuin werd aangelegd.



Bart Klomp, beheerder van het landgoed, vertelt dat vooral de laatste twee jaar onder invloed van extreem weer veel bomen om- en doodgegaan zijn. Op zich niet zo erg, want zo komt een natuurlijk einde aan zwakke bomen. ,,Maar we moeten het park wel zo beheren dat het over 30 à 40 jaar ook nog mooi is. Als we niks doen staat er helemaal niks meer over 50 jaar", zegt voorzitter Jos van Lange van de stichting Landgoed Kasteel Geldrop.