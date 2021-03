Geldrop meldt zich voor oude postkantoor-terrein bij Kleine Dommel

Op het terrein rust sinds kort de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dat hebben B en W van Geldrop-Mierlo geregeld. Die voorlopige aanwijzing geldt voor drie maanden. Voor het einde van die termijn is het de bedoeling dat de gemeenteraad met een definitieve aanwijzing komt. Daarmee wordt de eigenaar verplicht om het pand en het terrein gedurende drie jaar als eerste aan de gemeente aan te bieden bij verkoop.

7.814.927 euro

In Geldrop moet nu serieus werk gemaakt worden van de plannen om minstens 800 woningen (waarvan de helft betaalbaar) te bouwen. Onlangs werd een belangrijke Rijkssubsidie-toezegging binnengehaald. Precies 7.814.927 euro krijgt de gemeente van het Rijk. Het geld komt uit een pot die bedoeld is om grootschalige woningbouw vlot te trekken. Voorwaarde is wel dat de gemeente eenzelfde bedrag als het Rijk investeert, dat de helft betaalbare huur en koop is en dat de plannen binnen tien jaar gerealiseerd worden.

Deze week kreeg de gemeenteraad een presentatie over de woningbouw-ambities. Niet dat de plannen al klaar liggen. Het was meer een verkenning van de mogelijkheden, bedoeld ter inspiratie. Een definitief ja voor het hele project moet ook nog gegeven worden door de lokale politiek.

Toch is er al best wat concreets te melden. Zo wil de gemeente dat het oude postkantoor-gebied een nieuwe entree van het centrum wordt. Met woningen, veel groen, ondergronds parkeren en een Kleine Dommel die veel meer zichtbaar wordt. Vandaar dus ook die Wet voorkeursrecht gemeenten. Wethouder Marc Jeucken (CDA, ruimtelijke ordening): ,,Je wil natuurlijk voorkomen dat daar een flatgebouw van 12-hoog komt. Met de subsidie van het Rijk wordt het voor ons makkelijker om de regie te nemen en hoef je je als gemeente niet uit te leveren aan ontwikkelaars die niks met Geldrop hebben".

Aan elkaar geplakte plukjes

Geldrop heeft geen grote stukken grond beschikbaar voor woningbouw. Dat moet allemaal op ‘aan elkaar geplakte plukjes', zoals een ambtenaar het uitdrukt. Er zijn maar liefst 25 mogelijke lokaties geïnventariseerd in de vier deelgebieden: rond het station, bij de Bleekvelden, het centrum (met het oude postkantoorterrein, de Bezorgershof en het marktplein) en het Bogardeind.

In gesprek met Gamma over verplaatsing

Over de Bleekvelden wist Jeucken nog te vertellen dat een al eerder gepresenteerd plan (van eigenaar Hezemans) voor de verbouwing van de oude gemeentewerf tot lofts dit jaar van start gaat. Verder is de gemeente in gesprek met de Gamma over verplaatsing, waardoor er meer plek voor woningbouw zou komen.

Jeucken: ,,Natuurlijk zijn we heel blij met de subsidie. Maar we moeten niet onderschatten hoeveel werk er nog te verrichten valt. Het is enorm woekeren met de ruimte. Daarbij gaat het vaak over het bezit van anderen en het is ook niet zo dat we nu barsten van het geld".

Volledig scherm Het woningbouwplan voor de oude gemeentewerf aan de Bleekvelden © Gemeente Geldrop-Mierlo

Volledig scherm De Bleekvelden-lofts van binnen © Gemeente Geldrop-Mierlo