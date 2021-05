Geldrop-Mierlo biedt gedupeerden toeslagenaffaire hulp

Analyse Na geblunder gemeente: alle aanvragen Gel­drop-Mier­lo's coronas­teun­fonds moeten opnieuw

11 mei GELDROP-MIERLO - De bedoeling was goed en er is niemand bij het Geldrop-Mierlose gemeentebestuur die de lokale ondernemers géén extra steuntje in de rug wilde geven. Maar toch gaan alle aanvragen voor een bijdrage uit het gemeentelijk fonds de prullebak in. De hele procedure moet opnieuw.