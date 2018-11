Geldrop-Mierlo bindt strijd aan met drukwerk

GELDROP-MIERLO - Wie woont in Geldrop of Mierlo en reclamefolders in de bus wil, moet binnenkort een speciale Ja-Ja-sticker op de klep plakken.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo vergaderde maandagavond over de begroting. Die werd vastgesteld. Maar daarbij maakte coalitiepartij GroenLinks van de gelegenheid gebruik om enkele duurzame voorstellen in te dienen.

Huis-aan-huis-bladen

Een daarvan was de motie over de Ja-Ja-sticker. 6 fracties in de raad zeiden er ja tegen. Net als GroenLinks wethouder Rob van Otterdijk. Alleen de PvdA stemde tegen, omdat deze partij vreest dat de verenigingen die nu profiteren van de oud papier inzameling er een strop aan hebben.

Brievenbusklep

Maar Geldrop-Mierlo koos dus in grote meerderheid voor de Ja-Ja-sticker. Dus eind volgend jaar krijgen alle Geldrop-Mierlose huishoudens door de gemeente een Ja-Ja-sticker thuisgestuurd. Wie nog ongeadresseerd drukwerk wil ontvangen moet die op de brievenbusklep plakken. Wie de sticker niet plakt, krijgt geen reclamefolders meer. Alleen gewone post en de huis-aan-huis-krant worden dan nog in de bus geschoven. Nu krijgt een Nederlands huishouden gemiddeld 34 kilo ongeadresseerd drukwerk per jaar in de bus.

Eetbaar groen