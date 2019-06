Geldrop-Mierlo blijft zwemmen bij Laco

GELDROP - Geldrop-Mierlo gaat weer om de tafel met zwembadeigenaar en exploitant Laco over het opknappen van de Smelen en over een meerjarencontract met de gemeente. ,,Wij zijn losgekomen van de emotie", zei DGG-fractievoorzitter Frans Stravers.

Tussen de politiek en zwembadeigenaar Laco lijkt de ergste kou uit de lucht. Althans, zo klonk het gisteravond in de vergadering van de Geldrop-Mierlose gemeenteraad. Daarin kwam in ieder geval een voorlopig einde aan het eindeloos gekrakeel over de toekomst van het Geldropse zwembad. Laco en de gemeente gaan samen bespreken hoe het zwembad gerenoveerd gaat worden en welke mogelijkheden de ondernemer krijgt om die renovatie te financieren.

Woningbouw

De gemeente subsidieert nu jaarlijks ruim 2 ton vanwege de maatschappelijke functie van het bad (verenigingen, zwemles en watergym voor doelgroepen) en wil het daar bij houden. Ook wil de gemeente dat Laco het zwembad ingrijpend en duurzaam renoveert. Laco zegt dat alleen te kunnen als er mogelijkheden komen om ook inkomsten te genereren: bijvoorbeeld door delen van het terrein te verkopen voor woningbouw.

Te mager

De afgelopen jaren groeven de partijen zich eigenlijk steeds meer in. Laco kwam wel met een renovatieplan, maar dat vond de politiek veel te mager. Vanwege de onvrede ging de gemeente steeds maar een contract van een jaar aan, en dus bleef Laco minimaal onderhoud plegen.

Maar onlangs toonde een onafhankelijk onderzoek aan dat een nieuwe deal van de gemeente met Laco zo slecht nog niet is. En in ieder geval heel veel goedkoper dan nieuwbouw. Een en ander bracht een brede raadsmeerderheid gisteren zo ver om een voorstel te steunen waarin het college opgeroepen wordt om in te zetten op nieuw overleg met Laco met de intentie om voor het einde van het jaar een contract van vijf jaar af te kunnen sluiten.

Wolfsven

Zelfs de PvdA -een van de grootste Laco-criticasters- stemde in. Al wilde die partij -net als de VVD- toch ook nog verder onderzoek naar nieuwbouwmogelijheden. VVD-raadslid Thomas Schouten opperde zelfs om met Wolfsven-eigenaar Roompot te gaan overleggen. Hij denkt dat die misschien ook wel een nieuw zwembad wil bouwen en in is voor een deal met de gemeente.

Verwijten

Maar het was duidelijk: een meerderheid is over de opgebouwde aversie tegen Laco heen gestapt. Of zoals Frans Stravers, fractievoorzitter van coalitiepartij DGG het verwoordde: ,,Wij zijn losgekomen van die emotie. Bovendien, als je er al onze besluiten en uitspraken er nog eens op naslaat, dan valt ons in de richting van Laco ook wel een en ander te verwijten".

Geen opdracht