Geldrop-Mierlo: Cure moet alleen maar afval ophalen

De evaluatie van het mislukte Renescience-project en een onderzoek naar een andere manier van afvalverwerking moeten nog plaatsvinden, maar in de Geldrop-Mierlose politiek lijkt in ieder geval één conclusie al getrokken: Afvalbedrijf Cure moet zich beperken tot afval ophalen en dat zo goed en goedkoop mogelijk doen.

Deze week kwam Cure twee maal aan de orde in de raadscommissie Ruimte. Eerst ging het over de begroting 2021. Cure kreeg onder uit de zak van de raadsleden omdat er volgens hen te weinig gedaan is om de kosten te drukken. Later stond Cure weer op de agenda, omdat D66 er behoefte aan had nog eens terug te blikken op het enzymenfabriek-debacle dat de gemeenten Valkenswaard, Eindhoven en Geldrop-Mierlo in totaal wel 3 miljoen euro heeft gekost. De insteek van D66: wat kunnen we hiervan leren?

Toekomstplan in de zomer klaar

In februari trok het algemeen bestuur van Cure de stekker uit het project. In dat bestuur zijn de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo vertegenwoordigd. Zij zijn ‘eigenaar’ van de gemeenschappelijke regeling Cure. Het bestuur kondigde ook meteen aan er een nieuw toekomstplan komt voor de afvalverwerking en de reductie van restafval. Dat plan moet voor de zomervakantie klaar zijn. De Geldrop-Mierlose duurzaamheids-wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) zei deze week te verwachten dat het plan in augustus door de politiek besproken kan worden.

Maar de fracties in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad namen nu al een voorschot op de uitkomst van het onderzoek. Wat hen betreft heeft Cure met de enzymenfabrieksplannen een te grote (en dure) broek aangetrokken. Volgens D66 is Cure veel te klein voor dergelijke projecten.

Breuk met Cure is voor VVD een optie

Het CDA, DPM en DGG waren het daarmee eens. De fractie Samen en de VVD willen onderzoek naar het laten opgaan van Cure in een groter verband met meer gemeenten. Bovendien benadrukte de VVD nog maar eens altijd al tegenstander te zijn geweest van de bouw -door Cure- van de enzymenfabriek. De VVD sluit zelfs een breuk met Cure niet uit. Dat laatste gaat de meeste partijen te ver. Maar het was wel duidelijk dat de meesten Cure ‘terug in het hok willen'. Alleen GroenLinks wil vasthouden aan de ambities die Cure had met de afvalverwerking. Ook al was de enzymenfabriek een flop.

